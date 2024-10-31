Суспільство

У Курській області вже перебуває до 8 тис. військових КНДР – Блінкен
31 Жовтня 2024 20:49
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блінкен, кндр
Ентоні Блінкен / Фото з відкритих джерел

До 8 тис. північнокорейських військових були перекинуті в Курську область Росії.

Про це повідомив держсекретар США Ентоні Блінкен на пресконференції у Вашингтоні, передає Інтерфакс-Україна.

За інформацією Сполучених Штатів Америки, загалом у Росії наразі перебувають близько 10 тис. військовослужбовців із Північної Кореї.

“За нашими оцінками, загалом у Росії перебуває близько 10 тис. північнокорейських солдатів, і, за останніми даними, до 8 тис. із них було перекинуто в Курську область. Ми ще не бачили, щоб ці війська брали участь у бойових діях проти українських військ, але ми очікуємо, що це станеться найближчими днями”, – заявив Блінкен.

Водночас держсекретар США зауважив, що РФ навчає північнокорейських військових артилерії, базовим піхотним операціям, зокрема розчищенню окопів, використання БПЛА. За словами Блінкена, це “свідчить про те, що вона (РФ, – ред.) має повний намір використовувати ці сили у фронтових операціях”.


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