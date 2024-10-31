Україна найближчим часом отримає додаткову військову допомогу від США – Остін

Міністр оборони США Ллойд Остін під час спільної пресконференції з держсекретарем Ентоні Блінкеном та південнокорейськими колегами підтвердив подальшу підтримку України.

За словами очільника Пентагону, залучення Північною Кореєю військових для підтримки російської агресії демонструє відчайдушне становище Путіна та його намір продовжувати війну проти України будь-якою ціною.

“Враховуючи ці обставини, президент Байден доручив посилити безпекову підтримку України. Цю ініціативу також підтримують наші союзники та партнери в Контактній групі з питань оборони України”, – наголосив Остін.

Очікується, що найближчими днями США оголосять про черговий пакет військової допомоги, який включатиме артилерійські системи, засоби протиповітряної оборони, бронетехніку та боєприпаси.