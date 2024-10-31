Політика

Україна найближчим часом отримає додаткову військову допомогу від США – Остін
31 Жовтня 2024 21:52
допомога, сша, україна
Ілюстративне фото з відкритих джерел

Міністр оборони США Ллойд Остін під час спільної пресконференції з держсекретарем Ентоні Блінкеном та південнокорейськими колегами підтвердив подальшу підтримку України.

За словами очільника Пентагону, залучення Північною Кореєю військових для підтримки російської агресії демонструє відчайдушне становище Путіна та його намір продовжувати війну проти України будь-якою ціною.

“Враховуючи ці обставини, президент Байден доручив посилити безпекову підтримку України. Цю ініціативу також підтримують наші союзники та партнери в Контактній групі з питань оборони України”, – наголосив Остін.

Очікується, що найближчими днями США оголосять про черговий пакет військової допомоги, який включатиме артилерійські системи, засоби протиповітряної оборони, бронетехніку та боєприпаси.


Теги: , ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
31 Жовтня 2024 21:41

Україна готує офіційне звернення до Сеула щодо військової допомоги – Зеленський
31 Жовтня 2024 20:49

У Курській області вже перебуває до 8 тис. військових КНДР – Блінкен
31 Жовтня 2024 19:22

ДСНС завершила рятувальні роботи в дев’ятиповерхівці в Харкові
31 Жовтня 2024 18:29

У Харкові викрили агента російських військово-космічних сил, причетного до налаштування супутників-розвідників
31 Жовтня 2024 18:18

Зеленський заявив, що очікує бойового зіткнення з військовими КНДР
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій САПРОНОВ

Способны ли мы воссоздать ядерное оружие?
Юрій ЛУЦЕНКО

Візит Генсека ООН в Казань – це крапка світового порядку в редакції 1945 року
Сергій ПРИТУЛА

Дві України в часі війни…
Юрій САПРОНОВ

Я за создание ЯО
Костянтин НЕМІЧЕВ

“План Перемоги”?
Юрій БУТУСОВ

Є два шляхи проведення мобілізації
усі думки