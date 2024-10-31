Кримінал

Окупанти атакували Нікопольський район: є поранена 
31 Жовтня 2024 20:22
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нікополь, обстріл
Ілюстративне фото з відкритих джерел

Армія РФ вдарила по Нікопольському району Дніпропетровської області, в результаті чого поранення отримала 78-річна жінка.

Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Жінка отримала уламкове поранення грудної клітини. Госпіталізована в стані середньої тяжкості.

Російська армія застосовував артилерію і дрони-камікадзе. Вдарила по Нікополю та Мирівській громаді. Пошкоджені інфраструктура, адміністративна і дві будівлі, які не експлуатувалися. А ще — приватний будинок. Зачепило лінію електропередач.


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