Окупанти атакували Нікопольський район: є поранена 

Армія РФ вдарила по Нікопольському району Дніпропетровської області, в результаті чого поранення отримала 78-річна жінка.

Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Жінка отримала уламкове поранення грудної клітини. Госпіталізована в стані середньої тяжкості.

Російська армія застосовував артилерію і дрони-камікадзе. Вдарила по Нікополю та Мирівській громаді. Пошкоджені інфраструктура, адміністративна і дві будівлі, які не експлуатувалися. А ще — приватний будинок. Зачепило лінію електропередач.