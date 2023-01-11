Політика

Московських попів можуть виставити для обміну на українських полонених

11 Січня 2023 18:43
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церква

Священнослужителі УПЦ Московського патріархату, які стали фігурантами кримінальних справ в Україні та зазнали арешту, зможуть отримати притулок у Росії, якщо українська влада виставить їх на обмін. Про це заявив заступник голови Синодального відділу із взаємин Церкви із суспільством та ЗМІ Московського патріархату РПЦ Вахтанг Кіпшидзе, пише ТАСС.

З початку осені Служба безпеки України порушила понад 50 кримінальних справ проти кліриків УПЦ (МП) у справах про державну зраду та зв’язки з державою-агресором. Голова спецслужби Василь Малюк наприкінці грудня пообіцяв “вичистити вороже середовище кротів” в особі священнослужителів.


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