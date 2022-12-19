Політика

Монастирський зустрінеться із главою МВС Польщі щодо «вибухових подарунків» з України

19 Грудня 2022 19:44
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мвс, польща

Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський висловив готовність зустрітися із главою МВС Польщі Маріушем Камінським після вибуху використаного гранатомета, який польським посадовцям подарували в Україні.

Про це повідомив глава Міністерства внутрішніх справ й адміністрації Польщі у Twitter.

За словами Камінського, Монастирський висловив готовність приїхати до Польщі на особисту зустріч. Вона відбудеться найближчим часом.

Водночас глава МВС Польщі спростував інформацію про звільнення керівника поліції Польщі Ярослава Шимчика, у якого пролунав вибух подарунка з України. Цю заяву він зробив, щоби «припинити спекуляції ЗМІ».


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