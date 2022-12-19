Монастирський зустрінеться із главою МВС Польщі щодо «вибухових подарунків» з України

Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський висловив готовність зустрітися із главою МВС Польщі Маріушем Камінським після вибуху використаного гранатомета, який польським посадовцям подарували в Україні.

Про це повідомив глава Міністерства внутрішніх справ й адміністрації Польщі у Twitter.

За словами Камінського, Монастирський висловив готовність приїхати до Польщі на особисту зустріч. Вона відбудеться найближчим часом.

Водночас глава МВС Польщі спростував інформацію про звільнення керівника поліції Польщі Ярослава Шимчика, у якого пролунав вибух подарунка з України. Цю заяву він зробив, щоби «припинити спекуляції ЗМІ».

W związku z sytuacją dot. ukraińskiego prezentu dla gen. J. Szymczyka gotowość przyjazdu do 🇵🇱 i spotkania ze mną wyraził szef MSW 🇺🇦 D. Monastyrski. Do spotkania dojdzie niebawem.



Jednocześnie, ucinając spekulacje medialne, wykluczam dymisję Komendanta Głównego @PolskaPolicja. — Mariusz Kamiński (@Kaminski_M_) December 19, 2022