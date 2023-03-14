Політика

Міжнародний суд у Гаазі готує дві справи проти РФ – ЗМІ

14 Березня 2023 07:07
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гаага

Міжнародний кримінальний суд (МКС) у Гаазі має намір порушити дві справи про воєнні злочини, пов’язані з російським вторгненням в Україну, і запитуватиме ордери на арешт кількох людей.

Як пише Deutsche Welle, про це повідомили в понеділок, 13 березня, американське видання The New York Times (NYT) і агенція Reuters із посиланням на джерела. У самому суді офіційно відмовилися коментувати цю інформацію.

Одна зі справ пов’язана з викраденням українських дітей і підлітків та їхнім примусовим відправленням в російські табори “перевиховання”. Друга – з навмисними ударами по цивільній інфраструктурі України.

Як пише NYT, спочатку прокурор МКС Карім Хан надасть зібрані свідчення злочинів групі з досудового розслідування. Та має вирішити, чи достатньо підстав для видачі ордерів на арешт, або ж обвинувачам необхідно зібрати додаткові докази. Якщо обвинувачення буде висунуто, це стане першою спробою притягнути російських офіційних осіб у міжнародному суді до відповідальності за скоєні злочини в Україні.

Кому саме висунуть обвинувачення, поки що незрозуміло. Деякі експерти та дипломати в коментарях NYT припустили, що обвинуваченим може стати особисто президент РФ Володимир Путін, оскільки МКС не визнає імунітет глави держави у справах, пов’язаних із воєнними злочинами. При цьому проведення процесу опитані NYT експерти визнали малоймовірним – МКС не може розглядати справи заочно, а Росія навряд чи видасть своїх чиновників.

Росія не є учасником Міжнародного кримінального суду суду і не визнає його компетенцію.


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