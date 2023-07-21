Політика

Міноборони спростувало заяви про “розкрадання” західної зброї

21 Липня 2023 17:45
читать на русском →
зброя, міноборони

Інспекція США по лінії матеріально-технічної допомоги заявила про відсутність претензій з боку Штатів щодо обліку Україною військової допомоги.

Про це розповів заступник Міністра оборони Володимир Гаврилов, повідомляє пресслужба органу.

“Артилерія, боєприпаси, складні системи ППО, бронетехніка – в Україні усе обліковано. У минулому році було впроваджено автоматизовану систему обліку і проходження всього ОВТ через логістику” , – розповів Гаврилов.

Як відзначив заступник міністра оборони, завдяки допомозі партнерів було уведено програми LOGFAS і “Каравай”. Останні ж дозволяють по штрих-коду і QR-коду супроводжувати військову техніку до військової частини. Також можна приїхати до частини й перевірити, що в ній зберігається.

Раніше CNN писало, що нібито відповідно до звіту генерального інспектора Пентагону в Україні минулого року викрали “деяку зброю та обладнання”, яке було надане Заходом. Зокрема звіт охоплює період з лютого по вересень 2022 року. Водночас українські спецслужби розкрили змови щодо викрадення військової допомоги.

З початку повномасштабного вторгнення Росії Пентагон відстежував й контролював все американське обладнання, яке надходить в Україну. Однак він зіткнувся з проблемами через обмежену присутність США в країні.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал

ТОП-новини
21 Липня 2023 18:48

На Куп’янському напрямку рекордна кількість обстрілів, росіяни намагаються перехопити ініціативу

21 Липня 2023 19:05

Південно-Африканська Республіка запросило ордер на арешт Путіна
21 Липня 2023 16:09

Ексміністра охорони здоров’я Степанова підозрюють у міжнародній корупційній схемі
21 Липня 2023 15:38

На озброєнні ЗСУ вже 28 безпілотників українського виробництва, – Міноборони
21 Липня 2023 15:23

Кабмін націоналізував “Сенс банк” за 1 гривню

Останні новини
усі новини

Думки

Микола КНЯЖИЦЬКИЙ

Кіно про Паровоза – символ загрозливої деградації

Сергій ТРОНЬ

Нові криптопроєкти у світі – варіантів для вкладень дедалі більше

Александр КИРШ

Украина в НАТО вместо США,или Новое заявление Трампа

Александр КИРШ

“Вова, скажи дядям спасибо”

Александр КИРШ

НАТО предлагает Украине не корейский вариант раздела страны, а германский

Віктор АЛЄКСЄЄВ

Ми і НАТО

усі думки