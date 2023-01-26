Політика

Meta розблокує акаунти Трампа у Facebook та Instagram

26 Січня 2023 07:52
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трамп

Компанія Meta вирішила відновити акаунти експрезидента США Дональда Трампа у Facebook та Instagram більш ніж через два роки після продовження “безстрокового” блокування. Про це йдеться у заяві компанії.

Трамп зможе отримати доступ до своїх акаунтів у Facebook та Instagram найближчими тижнями, але там буде вжито певних заходів для запобігання повторним порушенням. У разі порушень блокування триватиме щонайменше місяць.

Трампа заблокували у Facebook після публічної похвали штурму Капітолія США 6 січня 2021 року. Meta продовжила тоді 24-годинний бан до безстрокового. Це рішення піддалося значній критиці, зокрема з боку наглядової ради Meta. У своєму рішенні щодо блокування Трампа рада директорів критикувала Meta за недотримання власних правил і спробу “уникнути своїх обов’язків”.

Потім Мета переглянула блокування і заявила, що воно триватиме щонайменше два роки.


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