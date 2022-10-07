Політика

Меркель заявила, що без РФ “не буде міцного миру”: у Зеленського відповіли

7 Жовтня 2022 11:48
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меркель

Заява екс-канцлера Німеччини Ангели Меркель про те, що без участі Росії мир в Європі неможливий, – це лицемірство.

Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк у Twitter.

“Чисте лицемірство. Росія вторгається в Україну, знищує міста, влаштовує масові страти, загрожує світу ЗМУ, якщо той не дозволить геноцид та анексію. Здавалося б, усе зрозуміло. Але знову виходить пані Меркель і каже: “Без Росії не буде міцного миру”. Як це зупинити?” – написав він.


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