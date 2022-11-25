Ангела Меркель: Російське вторгнення в Україну не стало несподіванкою

Колишня канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила в інтерв’ю Der Spiegel, що російське вторгнення в Україну не стало для неї несподіванкою. За словами Меркель, напередодні відходу з політики вона намагалася налагодити контакт із президентом РФ Володимиром Путіним.

«Я б хотіла, щоб після мого відходу був мирніший час. Але це не було несподіванкою. Мінські угоди було розірвано. Влітку 2021 року, після зустрічі президентів Байдена та Путіна, я хотіла встановити незалежний європейський формат дискусії з Путіним, знову з Еммануелем Макроном у Раді ЄС. Але хтось став заперечувати, а я вже не мав сил наполягати на своєму, оскільки всі знали, що восени я піду», — розповіла колишній канцлер.

За словами Меркель, під час її останнього візиту до Москви ставлення до неї було таким самим. «У сенсі силової політики ти скінчилася. Для Путіна лише сила має значення», – пояснила вона.

Колишня канцлер стверджує, що намагалася передати свою ініціативу, спрямовану на запобігання війні іншим німецьким політикам, проте ті, з ким вона говорила, не зважилися брати на себе таку відповідальність.

Ангела Меркель зазначила, що не шкодує про свій вихід із політики: «Хтось новий мав зайнятися цим. Зрештою, у контексті зовнішньої політики я не просунулась ні на міліметр. Навіть незважаючи на те, що ми стільки разів намагалися. І не лише у контексті України, а й Придністров’я та Молдови, Грузії та Абхазії, Сирії та Лівії. Настав час для нового підходу», — сказала вона.