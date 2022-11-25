Політика

Ангела Меркель: Російське вторгнення в Україну не стало несподіванкою

25 Листопада 2022 08:57
87
меркель

Колишня канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила в інтерв’ю Der Spiegel, що російське вторгнення в Україну не стало для неї несподіванкою. За словами Меркель, напередодні відходу з політики вона намагалася налагодити контакт із президентом РФ Володимиром Путіним.

«Я б хотіла, щоб після мого відходу був мирніший час. Але це не було несподіванкою. Мінські угоди було розірвано. Влітку 2021 року, після зустрічі президентів Байдена та Путіна, я хотіла встановити незалежний європейський формат дискусії з Путіним, знову з Еммануелем Макроном у Раді ЄС. Але хтось став заперечувати, а я вже не мав сил наполягати на своєму, оскільки всі знали, що восени я піду», — розповіла колишній канцлер.

За словами Меркель, під час її останнього візиту до Москви ставлення до неї було таким самим. «У сенсі силової політики ти скінчилася. Для Путіна лише сила має значення», – пояснила вона.

Колишня канцлер стверджує, що намагалася передати свою ініціативу, спрямовану на запобігання війні іншим німецьким політикам, проте ті, з ким вона говорила, не зважилися брати на себе таку відповідальність.

Ангела Меркель зазначила, що не шкодує про свій вихід із політики: «Хтось новий мав зайнятися цим. Зрештою, у контексті зовнішньої політики я не просунулась ні на міліметр. Навіть незважаючи на те, що ми стільки разів намагалися. І не лише у контексті України, а й Придністров’я та Молдови, Грузії та Абхазії, Сирії та Лівії. Настав час для нового підходу», — сказала вона.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
25 Листопада 2022 11:21
24

Британська розвідка проаналізувала “успіхи” мобілізації в Росії
25 Листопада 2022 11:31
6

Про повітряну тривогу харків’ян сповіщатимуть через гучномовці
25 Листопада 2022 10:25
42

Ворог несе значні втрати на Бахмутському та Лиманському напрямках – Генштаб
25 Листопада 2022 10:08
31

По Харкову та області можливе збільшення часу відключень електрики – Синєгубов
25 Листопада 2022 09:40
32

Бундестаг хоче визнати Голодомор геноцидом українського народу
Останні новини
усі новини

Думки

Юрій БУТУСОВ

Стратегія Путіна
Віталій ПОРТНИКОВ

Обшуки в Лаврі – це закономірність
Александр КИРШ

Пока в мордоре три”п”пер, Украине надо срочно очень поторопиться
Александр КИРШ

“Сейчас зажмурю глаза — и вас всех не будет!”
Андрій ВОЛКОВ

Які ризики приховує відчуження у власність держави підприємств для військових потреб
Віталій ПОРТНИКОВ

Це Росія вбила поляків
усі думки