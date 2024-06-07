Меркель знала про газовий шантаж Росії ще під час перебування на посаді, – Handelsblatt 

Колишній канцлер Німеччини Ангела Меркель знала про наміри Росії обмежити постачання газу до Європи з метою тиску заради скорішого запуску газопроводу “Північний потік-2”.

Посилаючись на секретні документи, Handelsblatt виявив, що Меркель приховала цю інформацію перед тим, як піти у відставку наприкінці 2021 року.

Уряд Німеччини підозрював Росію в шантажі, згідно зі службовою запискою Міністерства економіки країни, датованою серпнем 2021 року. Видання Handelsblatt процитувало документ, в якому стверджувалося, що, створюючи дефіцит газу, російська влада може спробувати прискорити введення в експлуатацію “Північного потоку-2” до того, як німецька влада зможе його сертифікувати.

У документі поведінка Росії описується як така, що може мати “драматичні наслідки”, відзначаючи повільне заповнення газових сховищ. Станом на липень 2021 року “Газпром” заповнив свої європейські газосховища лише наполовину.

Як повідомляється, цю ноту було надіслано тодішньому міністру економіки і близькому союзнику Меркель Петеру Альтмайєру, який поінформував про неї членів кабінету міністрів. Однак у жовтні 2021 року Меркель заявила виданню Handelsblatt, що не бачить жодних ознак того, що Росія скорочує постачання газу до Європи.

Наприкінці жовтня 2021 року Володимир Путін доручив “Газпрому” збільшити обсяги газу в європейських сховищах. На той час будівництво “Північного потоку-2” було майже завершено. Однак у лютому 2022 року, після “визнання” Росією самопроголошених Донецької та Луганської народних республік, новопризначений німецький уряд канцлера Олафа Шольца оголосив про призупинення процесу сертифікації “Північного потоку-2”.

Наприкінці вересня 2022 року серія вибухів пошкодила трубопроводи “Північний потік-1” і “Північний потік-2” у Балтійському морі. Винуватці залишаються невідомими, при цьому підозри вказують на причетність як України, так і Росії. Розслідування тривають, причому Швеція і Данія припинили свої розслідування, а Німеччина продовжує.