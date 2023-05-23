Медведєв зажадав від США компенсації за зруйновані росіянами Бахмут і Маріуполь

Заступник голови радбезу РФ Дмитро Медведєв зажадав від США компенсації за Бахмут і Маріуполь Донецької області, які зруйнувала російська окупаційна армія.

Про це він сказав в інтерв’ю росЗМІ.

За словами Медведєва, США мають компенсувати Росії збитки за підрив “Північного потоку”, до якого керівництво РФ вважає причетними американців.

“І не тільки цей збиток. Нехай повертають кошти для відновлення Артемівська (Бахмута), Маріуполя та маси інших місць, які були зруйновані за їхньою допомогою та підтримкою. За їхні гроші”, – заявив заступник голови радбезу РФ.

Раніше російські окупанти зізнавалися, що цілеспрямовано руйнують українські міста, аби не залишити жодного сховку для ЗСУ.