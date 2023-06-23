Медведєв мріє публічно стратити польського президента

Заступник голови радбезу РФ Дмитро Медведєв обізвав президента Польщі Анджея Дуду, який порівняв Росію з диким звіром, вартим відстрілу.

“Польська мерзота на ім’я Дуда запропонувала пристрелити Росію, як скаженого звіра. І хтось іще сподівається на переговори з такими виродками? Немає сенсу. І патрона на таке г**но не шкода”, – заявив Медведєв.

Він зазначив, що хотів би публічної страти польського президента.

“У XVIII столітті просто привезли би цю тварюку на Красну площу і люто стратили четвертуванням. Але ж ми гуманісти. Помстимося по-іншому”, – написав Медведєв.