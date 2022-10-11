Політика

Маск заперечив, що розмовляв з Путіним перед публікацією “мирного плану”

11 Жовтня 2022 20:47
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Американський бізнесмен Ілон Маск заперечив інформацію ЗМІ про те, що перед публікацією свого плану “мирного врегулювання” війни в Україні він говорив із президентом Росії Владіміром Путіним.

“Я розмовляв з Путіним лише один раз, і це було десь півтора року тому. Предметом розмови був космос”, – написав Маск у Twitter.

Як повідомлялося, політолог і засновник консалтингової компанії Eurasia Group Ієн Бреммер заявив, що Ілон Маск розповів йому про телефонну розмову з президентом РФ Владіміром Путіним перед публікацією “мирного плану” для України у Twitter.


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