Маск заперечив, що розмовляв з Путіним перед публікацією “мирного плану”

Американський бізнесмен Ілон Маск заперечив інформацію ЗМІ про те, що перед публікацією свого плану “мирного врегулювання” війни в Україні він говорив із президентом Росії Владіміром Путіним.

“Я розмовляв з Путіним лише один раз, і це було десь півтора року тому. Предметом розмови був космос”, – написав Маск у Twitter.

Як повідомлялося, політолог і засновник консалтингової компанії Eurasia Group Ієн Бреммер заявив, що Ілон Маск розповів йому про телефонну розмову з президентом РФ Владіміром Путіним перед публікацією “мирного плану” для України у Twitter.