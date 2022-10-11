Маск перед серією скандальних твітів розмовляв із Путіним, – ЗМІ

Глава SpaceX і Tesla Ілон Маск перед своїми скандальними твітами про варіант «миру» між Україною і Росією розмовляв з російським диктатором Володимиром Путіним, стверджує політолог і засновник консалтингової компанії Eurasia Group Ян Бреммер.

Як пише Vice, у розсилці для підписників Бреммер повідомив, що дізнався про це від самого Маска. За його словами, бізнесмен сказав йому, що Путін «готовий до переговорів», але лише за умови, що країна-агресор збереже контроль над окупованим Кримом, Україна назавжди стане нейтральною державою і «визнає» спроби незаконної анексії українських Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей.

За словами Бреммера, Маск сказав, що Путін повідомив йому про намір досягти цих цілей «попри все» і в тому числі не виключає можливості завдання ядерного удару, якщо Україна увійде в Крим. Він стверджує, що Маск сказав йому, що «треба зробити все можливе, щоб не допустити цього результату».

Також Бреммер із посиланням на Маска заявив, що той відповів відмовою на запит України на активацію Starlink в окупованому Криму.

Бреммер і Маск поки що публічно не коментували цю інформацію.