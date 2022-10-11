Політика

Маск перед серією скандальних твітів розмовляв із Путіним, – ЗМІ

11 Жовтня 2022 19:52
67
путін, Ілон Маск

Глава SpaceX і Tesla Ілон Маск перед своїми скандальними твітами про варіант «миру» між Україною і Росією розмовляв з російським диктатором Володимиром Путіним, стверджує політолог і засновник консалтингової компанії Eurasia Group Ян Бреммер.

Як пише Vice, у розсилці для підписників Бреммер повідомив, що дізнався про це від самого Маска. За його словами, бізнесмен сказав йому, що Путін «готовий до переговорів», але лише за умови, що країна-агресор збереже контроль над окупованим Кримом, Україна назавжди стане нейтральною державою і «визнає» спроби незаконної анексії українських Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей.

За словами Бреммера, Маск сказав, що Путін повідомив йому про намір досягти цих цілей «попри все» і в тому числі не виключає можливості завдання ядерного удару, якщо Україна увійде в Крим. Він стверджує, що Маск сказав йому, що «треба зробити все можливе, щоб не допустити цього результату».

Також Бреммер із посиланням на Маска заявив, що той відповів відмовою на запит України на активацію Starlink в окупованому Криму.

Бреммер і Маск поки що публічно не коментували цю інформацію.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал

Думки

Юрій БУТУСОВ

У России осталась только пропаганда
Александр КИРШ

Как разоблачили блефанутого
Александр КИРШ

Смелого путин боится 
Юрій ЛУЦЕНКО

Найкращий подарунок до свята Покрови
усі думки
ТОП-новини
11 Жовтня 2022 18:41
98

Україна звільнила з російського полону 32 захисників
11 Жовтня 2022 21:15
16

Росіяни обстріляли Запорізьку область, 7 людей загинули
11 Жовтня 2022 20:26
22

Зеленський закликав виключити Росію з ЮНЕСКО
11 Жовтня 2022 19:19
78

ЗСУ поцілили у 4 склади з боєприпасами окупантів, – Генштаб
11 Жовтня 2022 18:06
202

Україна першою у світі отримала систему ППО IRIS-T, – ЗМІ
Останні новини
усі новини