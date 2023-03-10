Політика

Маляр розповіла про нову інформаційну атаку росіян щодо Бахмуту

10 Березня 2023 14:25
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війна, бахмут

Росія запустила чергову інформаційну атаку щодо Бахмуту. Зокрема, країна-агресор поширює дезінформацію про нібито конфлікти між військово-політичним керівництвом України з приводу оборони міста.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Маляр розповіла, як виглядає російська технологія:

  • РФ запускає велику кількість нібито інсайдерських даних про начебто суперечності між військово-політичним керівництвом з приводу рішень по Бахмуту. Тобто про те, що начебто президент Володимир Зеленський, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та командувач Сухопутних військ Олександр Сирський мають різні позиції щодо рішень по місту, а це не так.
  • Країна-агресор дискредитує особисто Сирського.
  • Росія вигадує політичні підтексти воєнних рішень.
  • Загарбники намагаються показати, що вони своїх бережуть, а українське командування нібито не рахується з життями. Хоча в реальності все навпаки. Про це свідчить, зокрема, співвідношення загиблих та тактика бойових дій.

Заступниця міністра також пояснила мета поширення фейків:

  • Посіяти дискусію в українському суспільстві про те, чи варто захищати Бахмут. РФ робить вони це шляхом вкидів про неважливість цього напрямку. Проте, зважуючи на те, скільки інформаційних зусиль та ресурсів країна-агресор у це залучила – саме вона вважає цей напрям стратегічним.
  • Посіяти сумнів та недовіру до українських військових рішень та людей, які їх приймають. За її словами, у цю пастку наше демократичне суспільство завжди потрапляє.

Проте Маляр підкреслила, що українці мають просто довіряти рішенням військових. Це їх відповідальність.


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