Політика

Макрон може позбавити Путіна ордена Почесного легіону

10 Лютого 2023 14:10
31
путін, макрон

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що не виключає можливості позбавлення президента Росії Володимира Путіна ордена Почесного легіону.

Про це інформує France 24.

У 2006 році, після того, як у Москви покращилися відносини із Парижем і Заходом, Путін отримав орден Почесного легіону. Це найвища нагорода Франції за цивільні заслуги. Утім після 24 лютого 2022 року зв’язки між країнами погіршилися. Також після початку повномасштабного вторгнення Європейський Союз запровадив проти РФ економічні санкції.

У середу, 8 лютого, Макрон нагородив президента України Володимира Зеленського орденом Почесного легіону. Водночас Путіна офіційно не позбавили цієї нагороди.

Так після саміту ЄС у Брюсселі Макрон заявив, що питання щодо медалі Путіна є “символічним, але важливим”. На його думку, хоч він і має право позбавити російського президента цієї нагороди, це рішення поки що не ухвалене.

“Це не те рішення, яке я прийняв сьогодні”, – сказав президент Франції.

Він додав, що такі рішення “завжди пов’язані зі змістом”. Тому, за його словами, “потрібно обрати правильний час для їх прийняття”.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
10 Лютого 2023 18:01
10

Вже 35 країн хочуть відсторонити росіян і білорусів від Олімпіади
10 Лютого 2023 16:37
104

П’ять заступників міністра МВС подали у відставку
10 Лютого 2023 16:00
33

Мелоні: про передачу Україні ЗРК SAMP-T буде оголошено найближчими днями
10 Лютого 2023 15:45
66

ПС України наполягають – проліт ракет над Румунією був
10 Лютого 2023 15:17
55

Зеленський про ракети над Молдовою і Румунією: “Ці ракети – виклик НАТО”
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Китай предупредили: труп путина может приплыть не к Си, а к Каспарову
Александр КИРШ

Как пуйло таскало за галстук президента Франции и что из этого вышло
Костянтин НЕМІЧЕВ

Наступ чи ІПСО?
Александр КИРШ

«Шахматы» россии с НАТО: «Пойдёшь ферзём — получишь стулом по голове!»
Віталій ПОРТНИКОВ

Россия должна уйти
Александр КИРШ

Воспоминание о будущем, или Рейган: как же его сейчас не хватает человечеству!
усі думки