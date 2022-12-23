МАГАТЕ розгорне постійні групи на українських АЕС

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) готується до розгортання груп на постійній основі на Хмельницькій, Рівненській та Південноукраїнській атомних електростанціях, а також на Чорнобильському майданчику.

Ці місії мають на меті надання технічної підтримки та допомоги, необхідної для підтримання високого рівня ядерної та фізичної ядерної безпеки та зменшення ризику ядерного інциденту або аварії, повідомляють в агентстві.

16 грудня Україна зазнала значних обстрілів по всій території. Це призвело до зниження потужності Хмельницької та Рівненської АЕС, а також відключення від електромережі Південноукраїнської АЕС. Жодна з атомних електростанцій України не зазнала втрати потужності за межами майданчика. Наразі на цих трьох АЕС знову працюють усі дев’ять енергоблоків.

В МАГАТЕ також зазначають, що дипломатичні зусилля зі створення охоронної зони ядерної безпеки навколо Запорізької атомної електростанції України просуваються вперед.