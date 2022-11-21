Політика

Литва після інциденту з ракетою в Польщі вирішила не передавати Україні NASAMS

21 Листопада 2022 14:43
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зброя, Литва

Литва вирішила поки не передавати Україні зенітний ракетний комплекс NASAMS, але поділиться боєприпасами для німецької гаубиці PzH 2000.

Про це заявив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас, передає Delfi.

Сьогодні у Литві пройшло засідання Ради державної оборони, де обговорили подальшу військову допомогу Україні. Згідно з повідомленням, Литва після інциденту з ракетою в Польщі вирішила посилити власну протиповітряну оборону, тож комплекси NASAMS вона залишить собі і закупить іще засобів ППО.

“Треба сказати про протиповітряну оборону, оскільки це дуже актуальне питання для регіону в цілому, прийнято рішення, що ми повинні прискорити придбання додаткової системи ППО середньої дальності. Це було в наших планах, просто це було набагато пізніше”, – пояснив міністр.

За його словами, Литва продовжить надавати фінансову та військову допомогу Україні. За словами Анушаускаса, українські військові отримають від Литви снаряди для німецької Panzerhaubitze 2000. Щодо інших поставок міністр інформації не надав.


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