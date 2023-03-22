Литва анонсувала новий пакет військової допомоги Україні

Литва обіцяє у найближчі місяці поставити Україні новий пакет військової допомоги, в який зокрема увійдуть антидронові засоби.

Про це у Twitter заявив президент країни Гітанас Науседа.

“У найближчі місяці Литва надішле “антидрони”, зброю, боєприпаси, забезпечить військову підготовку, і продовжуватиме запрошувати союзників також активізувати свої зусилля”, – йдеться у повідомленні.

Він додав, що наразі підтримка України становить понад 1,2% ВВП Литви.

Support to Ukraine is crucial.



In upcoming months, Lithuania will send anti-drones, weapons, ammunition, provide military training & will continue inviting the allies to boost up their efforts too.



So far 🇱🇹 support to 🇺🇦 accounts for more than 1.2% of our GDP. — Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) March 22, 2023