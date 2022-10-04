Лукашенко запевнив, що не оголошуватиме у Білорусі мобілізації

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що в країні нема потреби оголошувати мобілізацію.

Про це повідомляє Белта.

Відповідну заяву Лукашенко зробив 4 жовтня на нараді з питань військової безпеки.

“Починають хапатися за різні приводи: Росія оголосила мобілізацію, отже, в Білорусі завтра оголосять мобілізацію. Ще раз наголошую: нам нема потреби оголошувати мобілізацію. На щастя, війни на території Білорусі немає”, – сказав Лукашенко.

Водночас він зауважив, що готується до війни з часу, коли прийшов до влади в Білорусі.

“Я вже кілька разів говорив, ще раз підкреслю: нещодавно один мерзотник виступав під титрами “Лукашенко готується до війни”. Абсолютно точно. Скільки я служу президентом, стільки я готуюся до війни. І не я придумав: “Якщо хочеш миру, готуйся до війни”. Ми уже вп’яте, напевно, модернізуємо свої збройні сили, пристосовуючи до тієї обстановки, яка складається. І перш за все робимо відповідні висновки з тих воєн та конфліктів, які відбувалися та відбуваються на планеті”, – запевнив Лукашенко.