Політика

Лідери ЄС збираються до Китаю

24 Березня 2023 16:54
49
читать на русском →
китай, єс

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що відвідає Китай у квітні. Його супроводжуватиме глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP.

Французький лідер у п’ятницю, 24 березня, оголосив, що його поїздка запланована на початку квітня.

“Я запропонував президентці фон дер Ляєн супроводжувати мене під час візиту, щоб представити єдиний європейський голос у Пекіні”, – сказав він.

Крім того, видання Europa Press з посиланням на дипломатичні джерела повідомляє, що очільник європейської дипломатії Жозеп Боррель також відвідає Китай найближчим часом. Дату його поїздки не називають.

Проте у ЗМІ припускають, що Боррель може прибути у Китай у середині квітня, коли відбуде на зустріч міністрів закордонних справ країн G7, яка відбудеться в Японії.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
24 Березня 2023 16:42
53

В Раді хочуть надати право захисникам України демобілізуватися після 18 місяців служби
24 Березня 2023 18:33
6

Уряд дав старт масовому виробництву дронів в Україні, – Федоров
24 Березня 2023 15:57
55

Блінкен вважає, що деякі свої території Україна буде повертати у невійськовий спосіб
24 Березня 2023 14:37
153

Окупанти розпочали евакуацію з Криму
24 Березня 2023 14:16
24

Нацгвардія стала одним із ключових елементів системи захисту держави – Зеленський під час участі у випуску молодих офіцерів
Останні новини
усі новини

Думки

Михайло ФЕДОРОВ

Новий підхід до управління системою освіти, розвиток інновацій та мілтек
Александр КИРШ

Обманутые проститутки, или “Хорошие русские”
Юрій ЛУЦЕНКО

Слова Байдена “він – убивця” набули юридичного сенсу
Александр КИРШ

Америчку обидели, или ReaperЛ-ХАРБОР?
Віталій ПОРТНИКОВ

“Он утонул”. Зачем министерство обороны России говорит неправду об американском беспилотнике
Александр КИРШ

Бандеровцы путинского призыва
усі думки