Політика

Лідери G20 у підсумковій декларації засудили агресію Росії проти України

16 Листопада 2022 08:55
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війна, G20

Лідери найбільших економік G20 зробили заяву, в якій вони “рішуче засуджують” агресію Росії проти України.

Про це повідомляє Reuters.

У декларації, схваленій за підсумками саміту на Балі в Індонезії, йдеться, що “більшість членів рішуче засудили війну в Україні та наголосили, що вона завдає величезних людських страждань і посилює існуючі проблеми у світовій економіці”.

Її схвалили всі члени блоку G20, повідомили Reuters три дипломатичні джерела. За даними агентства, документ було ухвалено без будь-яких змін порівняно з проектом, опублікованим у вівторок.

У декларації йдеться, що були “інші погляди та різні оцінки ситуації та санкцій”.

Міжнародного права має бути дотримано, а загроза застосування ядерної зброї неприпустима, заявили лідери в декларації, вітаючи причорноморську зернову ініціативу.

У ній також йдеться про те, що центральні банки учасників продовжуватимуть належним чином калібрувати темпи посилення грошово-кредитної політики, пам’ятаючи при цьому про необхідність обмеження “міжкраїнних вторинних ефектів”.

Члени підтвердили своє зобов’язання уникати надмірної волатильності обмінних курсів, визнавши при цьому, що “багато валют значно змінилися” цього року.


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