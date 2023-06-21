Політика

Китай відповів Байдену на слова про “диктатора Сі”

21 Червня 2023 17:19
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китай, сша

Китай заявив, що президент США Джо Байден здійснив “публічну політичну провокацію”, назвавши свого китайського колегу Сі Цзіньпіна “диктатором”.

Про це заявила речниця Міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін, її цитує агентство Bloomberg.

На черговому брифінгу в Пекіні в середу речниця назвала коментарі американського лідера “безвідповідальними”.

“Це суперечить основним фактам і дипломатичним протоколам, серйозно порушує політичну гідність Китаю і є публічною політичною провокацією”, – сказала вона.

У вівторок Байден заявив на благодійному заході в Каліфорнії, що китайський лідер був приголомшений шпигунською кулею, яка пролетіла над США на початку цього року, і сказав, що “він не знав, що вона там була”.

“Це і є найбільшим збентеженням для диктаторів – коли вони не знають, що сталося”, – сказав Байден.


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