Політика

Джо Байден назвав лідера Китаю диктатором

21 Червня 2023 10:21
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китай, сша, байден, Сі Цзіньпін

Президент США Джо Байден назвав очільника Китаю Сі Цзіньпіна “диктатором” в ході розповіді про реакцію Сі на збитий на початку року над США китайський розвідувальний зонд. 

Про це пише The Guardian.

Байден зробив цю заяву через день після того, як держсекретар США Ентоні Блінкен зустрівся з Сі під час візиту до Китаю з метою послаблення напруги між двома країнами.

“А причина, чому Сі Цзіньпін був дуже незадоволений, коли я збив ту повітряну кулю з двома вагонами шпигунської апаратури, була в тому, що він не знав про цю кулю. А це диктаторам дуже не подобається, коли вони не знають, що відбувається”, – сказав президент США.

Крім того, Байден додав, що Сі Цзіньпін був дуже незадоволений тим, як розвивався скандал довкола кулі-шпигуна.

“Це велике збентеження для диктаторів. Коли вони не знають, що сталося. Це не повинно було статися там, де сталося. Вона (повітряна куля-шпигун) збилася з курсу”, – зауважив президент США.


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