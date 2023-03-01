Політика

Китай у відповідь на заяву ФБР про походження COVID-19 звинуватив США

1 Березня 2023 16:46
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коронавірус, китай, сша

Міністерство закордонних справ Китаю у відповідь на заяву директора ФБР про ймовірний витік коронавірусу з китайської лабораторії звинуватило розвідувальне співтовариство США у «вигадуванні історій». А також натякнуло на інші джерела походження COVID-19.

Про це заявила речниця МЗС Китаю Мао Нін під час спілкування з журналістами.

Вона нагадала, що у звіті місії ВООЗ щодо розслідування походження коронавірусу зазначалося, що лабораторне походження пандемії вважається вкрай малоймовірним. Водночас посадовиця перевела звинувачення на адресу США.

«Наразі все більше і більше підказок від міжнародної наукової спільноти вказують на походження вірусу з джерел по всьому світу. Багато хто порушив питання та занепокоєння щодо біологічних військових баз США у Форт-Детріку та по всьому світу. США повинні співпрацювати з ВООЗ, щоб якнайшвидше запросити експертів з усього світу до США для вивчення походження та своєчасно, відкрито та прозоро ділитися результатами дослідження з міжнародним співтовариством», — заявила Мао Нін.

Вона додала, що Китай рішуче виступає проти будь-якої форми «політичного маніпулювання проблемою визначення походження» коронавірусу. А розвідувальне співтовариство США звинуватила у «вигадуванні історій», заявивши, що до його висновків є мало довіри.


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