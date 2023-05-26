Китай пропонує нам віддати Росії окуповані території, щоб закінчити війну, – WSJ

Спецпредставник Китаю Лі Хуей під час поїздки Європою закликав домогтися негайного завершення війни в Україні, віддавши Росії захоплені території.

Про це пише Wall Street Journal із посиланням на західних чиновників, які поінформовані про деталі переговорів.

“Китайський посланник, спрямований на просування мирного плану Пекіна по Україні, ніс чіткий сигнал: союзники США в Європі повинні заявити про свою автономію і закликати до негайного припинення вогню, залишивши Росії у володінні частини свого меншого сусіда, які вона зараз окупує”, – йдеться у матеріалі американської газети.

При цьому зазначається, що в Європі спецпредставника Китаю з його ідеями зустріли прохолодно.