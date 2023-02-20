Кулеба скасував візит до Брюсселя на фоні чуток про приїзд топгостей до Києва

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба не поїхав на анонсовану зустріч з європейськими міністрами закордонних справ у Брюсселі, яка мала відбутися перед засіданням Ради ЄС.

Про це стало відомо з його повідомлення у Twitter, що стосувалося іншого питання.

“Я вдячний Естонії за пропозицію щодо спільних прямих закупівель зброї та боєприпасів, які можуть початися з надання країнами ЄС 1 млн 155-мм снарядів. Попри те, що не можу сьогодні бути особисто присутнім на #FAC (засіданні Ради ЄС на рівні глав МЗС), ми рішуче підтримуємо ініціативу та закликаємо втілити її в життя”, – зазначив Кулеба.