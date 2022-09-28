“Кримський” пакет санкцій ЄС розширять на всі тимчасово захоплені землі України

У Євросоюзі розширять географічне охоплення санкцій, які застосовуються щодо окупованого Криму, на всі тимчасово непідконтрольні території України.

Про це повідомив високий представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.

Пакет «кримських» санкцій від ЄС охопить Донецьку, Луганську області, а також окуповані частини Запорізької та Херсонської областей.

Нагадаємо, у червні 2014 року Євросоюз запровадив санкції, які передбачають заборону на:

імпорт до ЄС продуктів, що походять із Криму чи Севастополя;

інфраструктурні чи фінансові інвестиції, туристичні послуги з окупованого півострова;

експорт певних товарів і технологій кримським компаніям або для використання у Криму в транспортному, телекомунікаційному й енергетичному секторах чи для пошуку, розвідки та видобутку нафти, газу та мінеральних ресурсів.

Окрім того, Боррель оголосив про розширення переліку персональних санкцій ЄС: туди внесуть компанії та осіб, які відповідальні за підрив територіальної цілісності України та підтримують, сприяють або отримують вигоду від вторгнення в Україну.

Зокрема, під санкції потрапляє окупаційна влада захоплених територій чотирьох областей, посадовці міноборони рф, ті, хто підтримує російські збройні сили, надає техніку та озброєння, бере участь у вербуванні солдатів, поширює дезінформацію про війну.