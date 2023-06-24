Кримінальну справу щодо Пригожина закриють, він піде у Білорусь, — Пєсков

Кримінальну справу стосовно ватажка ПВК “Вагнер” Євгена Пригожина закриють, він “піде в Білорусь”, заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

За словами прессекретаря, влада РФ не переслідуватиме тих “вагнерівців”, які взяли участь у заколоті, враховуючи їхні фронтові заслуги. Частина бійців ПВК, яка спочатку відмовилася брати участь у “поході” Пригожина, підпише контракти з Міноборони.

Пєсков також заявив, що Москва високо цінує посередницькі зусилля самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка. Лукашенко сам запропонував себе як переговорника, оскільки знайомий із Пригожиним понад 20 років.

За словами прессекретаря, нового телезвернення російського диктатора Володимира Путіна не планується.

Він також заявив, що кадрові перестановки в Міноборони є прерогативою президента РФ і навряд чи їх обговорювали під час контактів із врегулювання заколоту. При цьому Пєскову невідомо про будь-які зміни щодо теми довіри Путіна міністру оборони.

Пєсков заявив, що ситуація з заколотом ніяк не вплине на хід війни РФ проти України.