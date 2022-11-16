Політика

Кремль спланував масштабний ракетний удар по Україні в очікуванні виступу Зеленського на G20, – ISW

16 Листопада 2022 08:00
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війна

Кремль підготував масований ракетний удар 15 листопада по Україні до того, як президент Володимир Зеленський представив свою мирну пропозицію з 10 пунктів на саміті G20.

Аналітики ISW нагадали, що під час виступу український лідер наголосив, що переговори можливо вести лише тоді, коли Росія:

  • повністю виведе свої війська з України;
  • відновить територіальну цілісність України;
  • забезпечить покарання за військові злочини серед інших положень щодо ядерної, енергетичної та продовольчої безпеки.

“Ймовірно, Кремль навмисне спланував масштабний ракетний удар по Україні в очікуванні виступу Зеленського на саміті G20, враховуючи, що багатоспрямована ракетна кампанія вимагає значної військової підготовки”, – пояснили в ISW.

Водночас фахівці вказали, що російська провоєнна спільнота стверджувала нібито Кремль “помстився” за “русофобські” заяви Зеленського невдовзі після його виступу.

Проте, як підкреслили в Інституті вивчення війни, неможливість розпочати таку масовану атаку в короткий термін свідчить про незацікавленість Кремля в створенні передумов для переговорів з Україною.

У звіті також додали, що підтверджує незацікавленість РФ у мирних перемовинах і офіційний наратив Кремля навколо зустрічі G20.

“Путін не з’явився на саміт, а натомість підписав численні укази про надання почесних найменувань окупованим Росією містам України. А його речник Дмитро Пєсков і міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявили, що Росія продовжить “спецвійськову операцію” в Україні”, – підсумували в ISW.


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