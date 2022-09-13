Кремль просив відновити переговори після успіху ЗСУ, – віцепрем’єрка Стефанішина

Російські офіційні особи просили Україну про поновлення переговорів після успішного контрнаступу українських сил, але Київ відмовився.

Про це повідомила віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина у коментарі France 24.

Вона розповіла, що останніми днями російські офіційні особи зверталися до України для поновлення переговорів, щоб припинити просування українських сил.

Проте, як повідомила Стефанішина, Україна має більше важелів впливу, і Київ почне переговори лише після того, як досягне своїх військових цілей.

Стефанішина переконана, що тимчасово окуповані Донбас та Крим повернуться під контроль України та закликала європейських лідерів запровадити додаткові санкції проти Росії.