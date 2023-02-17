Політика

Кремль переконав Іран надати Росії більшу військову підтримку, – Зеленський

17 Лютого 2023 15:33
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росія, іран

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що путінський режим переконав Іран надати масштабнішу військову підтримку РФ.

Про це він заявив на Мюнхенській конференції з безпеки.

“В Москві обдумують, якими способами ще більше ширити свої агресивні наміри. Зокрема, це стосується Молдови. Поки ми ведемо дискусії про сучасні літаки для України, Кремль вже переконав Іран надати Росії більшу військову підтримку. Зараз ми вже не бачимо іранських дронів-камікадзе в українському небі. Проте Іран готується передати Росії інші засоби озброєння”, – розповів Зеленський.

Президент наголосив на важливості продовження санкційного тиску на РФ

“Світ побачив, яким чином збагатився іранський режим. Ми не хочемо, щоб країни Середнього Сходу відчули наслідки іранського домінування в регіоні. Саме тому зараз дуже важливо ввести черговий потужний пакет санкцій проти Росії. Адже агресор продовжує атакувати Україну, попри всі обмеження”, – додав він.


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