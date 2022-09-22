Країни ЄС погодилися посилити антиросійські санкції і збільшити постачання Україні зброї, — Боррель

Міністри закордонних справ країн-членів Європейського Союзу домовилися підготувати нові антиросійські санкції та збільшити поставки зброї Україні. Так вирішили зробили у відповідь на оголошення росією мобілізації.

Про це повідомив головний дипломат ЄС Жозеп Боррель, цитує Reuters.

Він каже, що звернення президента рф володимира путіна, у якому він оголосив мобілізацію і пригрозив ядерною зброєю, свідчить про паніку та відчай. «Очевидно, що путін намагається знищити Україну», – сказав Боррелль.

Він підтвердив, що міністри всіх 27 країн ЄС домовилися підготувати восьмий пакет санкцій, який буде спрямований проти «найважливіших секторів російської економіки та продовжуватиме переслідувати осіб, відповідальних за агресивну війну в Україні».

Міністри країн ЄС проведуть свою наступну офіційну зустріч у середині жовтня, коли можна буде затвердити цей пакет санкцій. Боррелль також відмовився повідомити подробиці про тип санкцій чи військову підтримку, але сказав, що, на його думку, у блоці буде «одностайна» підтримка нових заходів.