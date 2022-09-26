Конгрес США попередньо погодив виділення Україні додаткових $12 млрд допомоги

Представники партій Конгресу США під час переговорів у понеділок домовилися передбачити в бюджеті на наступний, 2023-ий фінансовий рік (починається з 1 жовтня) майже 12 мільярдів доларів допомоги для України.

Про це повідомляє Reuters.

За словами співрозмовника агенції, члени Конгресу домовилися також виділити фінансування для переселення біженців із Афганістану.

Зазначимо, що Конгрес має час до опівночі п’ятниці, щоб ухвалити новий бюджет, інакше в країні оголошується шатдаун – державні установи припиняють роботу до ухвалення закону про бюджет.