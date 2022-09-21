Політика

“Комплексна програма утилізації росіян”. Данілов відреагував на мобілізацію у Росії Секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов назвав оголошення часткової мобілізації в Росії планом Володимира Путіна з утилізації громадян РФ. “Щодо останніх заяв. План Путіна “Бермудський трикутник” – комплексна програма утилізації росіян: ухилення від мобілізації – в’язниця – ПВК “Вагнер”. Далі: український фронт – ліквідація – “Біла лада”, – написав Данілов. Щодо останніх заяв. План путіна «Бермудський трикутник» – комплексна програма утилізації росіян: ухилення від мобілізації – в’язниця – пвк «вагнер». Далі: український фронт – ліквідація – «Біла лада». — Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) September 21, 2022 Президент Росії Володимир Путін вранці 21 вересня у зверненні до росіян заявив про часткову мобілізацію громадян країни. Росія вже давно вела приховану мобілізацію. Влада держави-агресора продовжує уникати називати повномасштабну війну проти України війною. Поділитися:



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