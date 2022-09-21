Політика

“Комплексна програма утилізації росіян”. Данілов відреагував на мобілізацію у Росії

21 Вересня 2022 11:58
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Секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов назвав оголошення часткової мобілізації в Росії планом Володимира Путіна з утилізації громадян РФ.

“Щодо останніх заяв. План Путіна “Бермудський трикутник” – комплексна програма утилізації росіян: ухилення від мобілізації – в’язниця – ПВК “Вагнер”. Далі: український фронт – ліквідація – “Біла лада”, – написав Данілов.

Президент Росії Володимир Путін вранці 21 вересня у зверненні до росіян заявив про часткову мобілізацію громадян країни.

Росія вже давно вела приховану мобілізацію. Влада держави-агресора продовжує уникати називати повномасштабну війну проти України війною.


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