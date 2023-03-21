Політика

Комітет Ради підтримав призначення Лісового на посаду міністра освіти та науки

21 Березня 2023 10:20
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кадри

Комітет Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій підтримав призначення директора Національного центру «Мала академія наук» Оксена Лісового на посаду міністра освіти та науки.

Про це повідомив голова комітету Сергій Бабак.

Зазначимо, що з червня 2010 року Оксен Лісовий обіймає посаду директора Малої академії наук. У вересні 2012-го він здобув ступінь кандидата філософських наук (філософська антропологія, філософія культури), а в грудні 2015-го — звання доцента.

У січні 2021 року президент Володимир Зеленський надав Лісовому почесне звання «Заслужений працівник освіти України». Навесні 2022-го Оксен Лісовий став добровольцем 95-ї бригади Десантно-штурмових військ.


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