Комітет Ради підтримав призначення Лісового на посаду міністра освіти та науки

Комітет Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій підтримав призначення директора Національного центру «Мала академія наук» Оксена Лісового на посаду міністра освіти та науки.

Про це повідомив голова комітету Сергій Бабак.

Зазначимо, що з червня 2010 року Оксен Лісовий обіймає посаду директора Малої академії наук. У вересні 2012-го він здобув ступінь кандидата філософських наук (філософська антропологія, філософія культури), а в грудні 2015-го — звання доцента.

У січні 2021 року президент Володимир Зеленський надав Лісовому почесне звання «Заслужений працівник освіти України». Навесні 2022-го Оксен Лісовий став добровольцем 95-ї бригади Десантно-штурмових військ.