Канада ввела нові санкції проти РФ

Канада запровадила додаткові санкції проти росії. Під них потрапили 35 фізичних і 6 юридичних осіб, зокрема керівництво «Газпрому» та енергетичні компанії рф.

Про це йдеться на сайті канадського уряду.

Як зазначається, санкції спрямовані проти урядовців та високопосадовців енергетичних компаній, зокрема «Газпрому» та його дочірніх підприємств. Також обмеження стосується компаній енергетичного сектору, причетних до ведення війни проти України.

Так, у санкційний список увійшли, з-поміж інших, віцепрем’єр-міністри рф Денис Мантуров та Олександр Новак, міністр енергетики Микола Шульгінов та міністр промисловості Денис Мантуров. Також топменеджери «Газпрому», зокрема голова Ради директорів, колишній прем’єр Віктор Зубков, виконавчий директор Віталій Маркєлов і його прессекретар Сергій Купріянов.

Серед компаній під санкції потрапили:

«Лукойл» — одна з найбільших нафтових компаній рф;

«Трансойл» — один з найбільших залізничних перевізників нафти;

«Согаз» — страхова компанія, яка є «дочкою» «Газпрому»;

«Інфраструктура Молжаніново» — енергетична компанія;

«Нижньовартівське нафтогазовидобувне підприємство»;

група «Сібуглемет», яка займається видобутком вугля.