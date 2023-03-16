Ізраїль може надати Україні системи глушіння “шахедів”

Три посадовці з Ізраїлю та України повідомили, що Ізраїль надав експортні ліцензії на продаж систем глушіння безпілотників, які можуть допомогти Україні протидіяти іранським безпілотникам.

Це рішення було прийняте в середині лютого за затвердженням міністра оборони Йоава Галлана та міністра закордонних справ Елі Коена, під час перегляду політики щодо війни за наказом прем’єр-міністра Нетаньяху. Ліцензії були видані двом ізраїльським компаніям – Elbit та Rafael, які розробляють системи протидії безпілотникам. Системи використовують засоби радіоелектронної боротьби для глушіння і збивання безпілотників з радіусом дії близько 40 км.

Українські чиновники заявляють, що такий продаж систем є в інтересах Ізраїлю, оскільки Іран може отримати інформацію про роботу безпілотників та вдосконалити свої. Однак, Україні потрібен захист від балістичних ракет, а не від безпілотників.

Ізраїльські посадовці стверджують, що це не зміна їхньої політики, оскільки системи мають оборонний характер і експортні ліцензії видано з метою зміцнення безпеки України. Наразі жодної угоди щодо продажу не підписано, а Міноборони України відвідало Ізраїль для презентації систем протидії безпілотникам.