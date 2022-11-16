Політика

Іспанія пропонує навчити 2400 українських військових

16 Листопада 2022 11:32
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допомога, Іспанія

Навчання буде проходити в рамках нещодавно затвердженої місії ЄС. Іспанія має можливості навчати 400 українських військових кожні два місяці, заявила міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес.

Про це повідомляє Euractiv.

“Ми робимо пропозицію про підготовку в цілому 400 солдатів кожні два місяці. Я хотіла б сказати, що потенціал, який ми маємо, становить близько 2400 солдатів на рік. Це пропозиція, загальний потенціал, який ми маємо”, – сказала Роблес.

З цією метою іспанська військова академія в Толедо була “адаптована”, щоб українські солдати “могли мати відповідні умови проживання” для виконання своїх навчальних завдань.

Наразі Іспанія готує загалом 112 українських військовослужбовців, зазначила міністр.


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