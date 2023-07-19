Ірландія розслідує потрапляння їхніх деталей у “Шахеди”

Ірландія почала розслідування щодо потрапляння деталей їхнього виробництва до іранських дронів-камікадзе, хоч і не вірить, що якісь компанії порушували санкції.

Про це заявив прем’єр-міністр Ірландії Лео Варадкар на пресконференції в Києві, повідомляє Інтерфакс-Україна.

“Ми знаємо про збиття цього дрона. Ми проводимо відповідне розслідування. Ми не віримо, що якісь ірландські компанії могли порушити санкції”, – сказав прем’єр.

Глава ірландського уряду припускає, що санкції могли порушити “якісь треті сторони”.