Іран та Росія об’єднали свої банківські системи

Іран та росія об’єднали свої системи міжбанківських комунікацій та переказів, щоб збільшити торговельні та фінансові операції на тлі західних санкцій.

Про це повідомляє Reuters.

«Іранським банкам більше не потрібно використовувати SWIFT… з російськими банками, які можуть використовуватися для відкриття акредитивів та переказів або гарантій», – заявив заступник керівника Центрального банку Ірану Мохсен Карімі.

У той час, як центральний банк росії відмовився коментувати угоду, підписану в неділю, Карімі сказав, що «близько 700 російських банків та 106 неросійських банків із 13 різних країн будуть підключені до цієї системи», не уточнивши назви іноземних банків.

«Фінансовий канал між Іраном та світом відновлюється», – написав голова Центрального банку Ірану Мохаммад Фарзін у Твіттері.

Як зазначається, Іран був відключений від служби обміну фінансовими повідомленнями SWIFT у 2018 році після того, як Вашингтон відмовився від ядерної угоди 2015 року. Аналогічні обмеження були запроваджені щодо деяких російських банків після вторгнення рф в Україну.

З початку війни в Україні Тегеран і москва прагнули налагодити тісні двосторонні зв’язки. В умовах посилених економічних проблем, в основному через санкції США у зв’язку зі спірною ядерною роботою Тегерана, багато іранців відчувають на собі наслідки інфляції та безробіття. Інфляція підскочила до більш ніж 50%, що стало найвищим рівнем за останні десятиліття. Безробіття серед молоді залишається високим: понад 50% іранців опинилися за межею бідності.

Зіткнувшись із кризою на тлі багатомісячних антиурядових протестів, іранська влада побоюється, що економічна ізоляція та відсутність економічних покращень можуть призвести до нових заворушень в країні.