Політика

Іран та Росія об’єднали свої банківські системи

30 Січня 2023 15:30
44
росія, іран

Іран та росія об’єднали свої системи міжбанківських комунікацій та переказів, щоб збільшити торговельні та фінансові операції на тлі західних санкцій.

Про це повідомляє Reuters.

«Іранським банкам більше не потрібно використовувати SWIFT… з російськими банками, які можуть використовуватися для відкриття акредитивів та переказів або гарантій», – заявив заступник керівника Центрального банку Ірану Мохсен Карімі.

У той час, як центральний банк росії відмовився коментувати угоду, підписану в неділю, Карімі сказав, що «близько 700 російських банків та 106 неросійських банків із 13 різних країн будуть підключені до цієї системи», не уточнивши назви іноземних банків.

«Фінансовий канал між Іраном та світом відновлюється», – написав голова Центрального банку Ірану Мохаммад Фарзін у Твіттері.

Як зазначається, Іран був відключений від служби обміну фінансовими повідомленнями SWIFT у 2018 році після того, як Вашингтон відмовився від ядерної угоди 2015 року. Аналогічні обмеження були запроваджені щодо деяких російських банків після вторгнення рф в Україну.

З початку війни в Україні Тегеран і москва прагнули налагодити тісні двосторонні зв’язки. В умовах посилених економічних проблем, в основному через санкції США у зв’язку зі спірною ядерною роботою Тегерана, багато іранців відчувають на собі наслідки інфляції та безробіття. Інфляція підскочила до більш ніж 50%, що стало найвищим рівнем за останні десятиліття. Безробіття серед молоді залишається високим: понад 50% іранців опинилися за межею бідності.

Зіткнувшись із кризою на тлі багатомісячних антиурядових протестів, іранська влада побоюється, що економічна ізоляція та відсутність економічних покращень можуть призвести до нових заворушень в країні.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
30 Січня 2023 12:10
132

ЗСУ готуються до найінтенсивнішої фази війни
30 Січня 2023 15:12
49

НАТО бачить підготовку Росії до нового наступу, Путін не змінив мети, – Столтенберг
30 Січня 2023 13:38
44

Єрмак повідомив про “позитивні сигнали” від Польщі щодо винищувачів F-16
30 Січня 2023 12:50
141

Під Вугледаром знищена окрема розвідувальна рота 155-ї окремої бригади морської піхоти ВС РФ
30 Січня 2023 12:26
44

В “Дії” вже можна подавати заяви на LED-лампи
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Мирный блеф США: путин попался и теперь обречён
Денис КАЗАНСКИЙ

Бессмысленный ритуал
Александр КИРШ

— Какие вы, фи, грубые, не то что наша New York Times!
Андрій ВОЛКОВ

Складне питання інвестицій: які галузі залучають гроші під час війни
Віталій ПОРТНИКОВ

“Путин понял, что Украина не исчезнет”. Зачем Кремлю нужен Медведчук?
Александр КИРШ

В Харькове через 20 лет русского языка не будет
усі думки