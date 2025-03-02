Політика

ГУР: Україну звинувачують у розпалюванні війни між Вірменією та Азербайджаном
2 Березня 2025 11:13
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Вірменські біженці з Карабаху проїздять російський блок-пост в Лачинському коридорі, який з’єднує Нагірний Карабах з Вірменією. 26 вересня 2023 / Фото EPA/EFE
Вірменські біженці з Карабаху проїздять російський блок-пост в Лачинському коридорі, який з’єднує Нагірний Карабах з Вірменією. 26 вересня 2023 / Фото EPA/EFE

У вірменських телеграм-каналах почали розганяти фейк про те, що нібито Головне управління розвідки Міноборони України намагається спровокувати новий конфлікт між Вірменією та Азербайджаном.

Як повідомили в ГУР, автори дезінформації стверджують, що така війна змусить Росію відкрити “другий фронт”, розпорошивши свої сили, що начебто вигідно для України.

Основою для цього вкиду стала підроблена “доповідь” нібито від ГУР на ім’я заступника міністра оборони України Івана Гаврилюка. Однак документ містить грубі помилки – зокрема, написання “Їван” замість Іван, “СДР” замість ЄДРПОУ та інші невідповідності, які не характерні для офіційних документів.

Ця інформаційна операція спрямована на дискредитацію України та погіршення її відносин з Вірменією та Азербайджаном, зхаявили в ГУР. Такі дії вигідні насамперед Росії, яка зацікавлена в посиленні напруженості в регіоні.


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