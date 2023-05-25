Політика

Грузинська авіакомпанія запускає транзитні рейси з Росії до Європи

25 Травня 2023 16:03
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росія, грузія

Флагманська авіакомпанія Грузії Georgian Airways, яка відновила пряме авіасполучення з Росією минулого тижня, запускає з 15 червня транзитні рейси з Росії через Тбілісі до країн Європейського Союзу.

Про це повідомив засновник авіакомпанії Тамаз Гаїашвілі в інтерв’ю телекомпанії RTVi.

Планується, що авіакомпанія літатиме до п’яти європейських міст: Мілан, Париж, Відень, Ларнака, Салоніки.

Засновник авіакомпанії додав, що, за прогнозами Georgian Airways, пасажирський потік між Росією та Грузією поступово відновиться та авіаперевізник продовжить літати до РФ.

Заборона на польоти російських авіакомпаній до Грузії діяла з 2019 року. Його зняли 15 травня 2023 року. Того ж дня у Росії скасували візовий режим для громадян Грузії.


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