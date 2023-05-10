Грузія хоче дозволити прямі рейси авіакомпаній РФ, які не потрапили під санкції

Влада Грузії дозволить прямі рейси російських авіакомпаній, які не потрапили під санкції.

Про це заявила заступниця міністра економіки Грузії Маріам Кврівішвілі, повідомляє телеканал Mtavari.

“У разі подання заявки всі компанії та ті борти, які не потрапили під санкції, зможуть виконувати прямі рейси в Грузію, так само, як вони працюють в Ізраїлі, Туреччині, Азербайджані та Об’єднаних Арабських Еміратах”, – зазначила вона.

Кврівішвілі підкреслила, що влада Грузії ще не видавала дозволів на польоти, оскільки жодна російська авіакомпанія ще не подала відповідного запиту.

За її словами, прямі рейси допоможуть громадянам Грузії, які проживають у Росії, “возз’єднатися з батьківщиною”.