Верховна Рада призначила двох міністрів і віцепрем’єра

У вівторок, 21 березня, Верховна Рада призначила нових нових членів Кабінету міністрів.

Рада призначила голову правління Укрзалізниці Олександра Камишіна міністром з питань стратегічних галузей промисловості. За це проголосували 312 депутатів.

міністром з питань стратегічних галузей промисловості. За це проголосували 312 депутатів. Михайла Федорова Рада призначила віцепрем’єр-міністром з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністром цифрової трансформації України. Раніше Федоров обіймав посаду віцепрем’єр-міністра – міністра цифрової трансформації.

Рада призначила віцепрем’єр-міністром з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністром цифрової трансформації України. Раніше Федоров обіймав посаду віцепрем’єр-міністра – міністра цифрової трансформації. Новими міністром освіти і науки України призначили Оксена Лісового.

Оксен Лісовий працював учителем у Києво-Могилянському колегіумі та тренером із фехтування. З 2010 року він обіймав посаду директора Національного центру Мала академія наук України (МАН). Лісовий має ступінь кандидата філософських наук, є автором понад 250 наукових публікацій та 25 авторських наукових видань.

З початком повномасштабного російського вторгнення в Україну 2022 року добровольцем пішов на фронт у складі 95-ї окремої десантно-штурмової бригади, водночас дистанційно продовжив виконувати обов’язки директора МАН України.