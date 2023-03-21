Політика

Верховна Рада призначила двох міністрів і віцепрем’єра

21 Березня 2023 12:25
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кадри, рада

У вівторок, 21 березня, Верховна Рада призначила нових нових членів Кабінету міністрів.

  • Рада призначила голову правління Укрзалізниці Олександра Камишіна міністром з питань стратегічних галузей промисловості. За це проголосували 312 депутатів.
  • Михайла Федорова Рада призначила віцепрем’єр-міністром з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністром цифрової трансформації України. Раніше Федоров обіймав посаду віцепрем’єр-міністра – міністра цифрової трансформації.
  • Новими міністром освіти і науки України призначили Оксена Лісового.

Оксен Лісовий працював учителем у Києво-Могилянському колегіумі та тренером із фехтування. З 2010 року він обіймав посаду директора Національного центру Мала академія наук України (МАН). Лісовий має ступінь кандидата філософських наук, є автором понад 250 наукових публікацій та 25 авторських наукових видань.

З початком повномасштабного російського вторгнення в Україну 2022 року добровольцем пішов на фронт у складі 95-ї окремої десантно-штурмової бригади, водночас дистанційно продовжив виконувати обов’язки директора МАН України.


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