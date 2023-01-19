Політика

Глава Євроради Шарль Мішель виступив у Верховній Раді

19 Січня 2023 17:33
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Євросоюз

Глава Євроради Шарль Мішель у четвер виступив у Верховній Раді.

Під час виступу Мішеля у залі були присутні керівники та представники дипломатичних місій держав-членів ЄС.

За словами нардепа Ярослава Железняка, у виступі Мішель зазначив, що “приїхав сказати вам – сьогодні ми всі українці!”.

Він висловив упевненість, що Україна переможе у війні через свій дух і ЄС буде її підтримувати. “Україна – це ЄС, а ЄС це Україна. І ми будемо разом!”, – цитує нардеп Мішеля.

“Мої дорогі українські браття та сестри, ви вибрали доєднатися до нашого союзу. Ви платите за це велику ціну. І ми це ніколи не забудемо… Не може бути вільної Європи без вільної України”, – сказав також Мішель, згідно з нардепом Железняком.

Також Мішель розповів про свою поїздку до Бородянки і враження від побаченого.


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