Гендиректор МАГАТЕ прибув з візитом на ЗАЕС

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Ґроссі розпочав візит на тимчасово захоплену російсько-окупаційними військами Запорізьку атомну електростанцію.

Про це повідомили в «Енергоатомі».

Як писали російські ЗМІ, місія МАГАТЕ на Запорізькій атомній електростанції буде збільшена вдвічі — до чотирьох людей.

Вчора, 14 червня, від Reuters була інформація про те, що Рафаель Ґроссі відклав заплановану поїздку на тимчасово окуповану Запорізьку АЕС з міркувань безпеки.