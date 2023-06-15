Політика

Гендиректор МАГАТЕ прибув з візитом на ЗАЕС

15 Червня 2023 12:09
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заес, МАГАТЕ

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Ґроссі розпочав візит на тимчасово захоплену російсько-окупаційними військами Запорізьку атомну електростанцію.

Про це повідомили в «Енергоатомі».

Як писали російські ЗМІ, місія МАГАТЕ на Запорізькій атомній електростанції буде збільшена вдвічі — до чотирьох людей.

Вчора, 14 червня, від Reuters була інформація про те, що Рафаель Ґроссі відклав заплановану поїздку на тимчасово окуповану Запорізьку АЕС з міркувань безпеки.


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