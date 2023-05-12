Харківська облрада просить Кабмін та Раду вирішити питання з УПЦ МП

Харківська обласна рада закликала парламент та Уряд врегулювати на законодавчому рівні суспільно-релігійні відносини в Україні.

Депутати ухвалили звернення на сесії 12 травня, повідомили у пресслужбі облради.

“З початку повномасштабної агресії РФ проти України загострились міжрелігійні проблеми, у першу чергу, пов’язані з наявністю церковно-канонічного зв’язку та входженням Української православної церкви до структури Московського патріархату Російської православної церкви. Дане питання набуло широкого розголосу, що викликало значну напруженість у суспільстві та непоодинокі випадки насильства”, — зазначено у зверненні.

У документі вказано, що наразі на розгляді у Верховній Раді України перебувають декілька проєктів законів, зокрема “Про забезпечення зміцнення національної безпеки у сфері свободи совісті та діяльності релігійних організацій” та “Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності в Україні релігійних організацій”.

“З метою врегулювання суспільно-релігійних відносин, недопущення насильства та розколу в країні, задля зміцнення обороноздатності держави просимо прийняти закони, які б надали змогу вирішити проблеми, що виникають в діяльності релігійних організацій у правовому полі, виходячи з принципу верховенства права та статусу України як правової держави”, — йдеться у зверненні обласної ради.