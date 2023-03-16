Політика

Гайдай підтвердив, що отримає посаду посла в Казахстані

16 Березня 2023 19:36
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кадри

Колишній голова Луганської ОВА Сергій Гайдай підтвердив, що може отримати посаду посла в Казахстані.

Про це Гайдай розповів під час інтерв’ю з журналістом Василем Головановим.

Він повідомив, що на його місце, скоріш за все, поставлять військову людину. А він тим часом займеться іншим “фронтом”.

“Мене направлять на інший “фронт”, в цьому випадку, я сподіваюся, що це буде дипломатична робота на іншому напрямку. Скоріш за все, це буде Казахстан. Про це йшла мова”, – заявив Гайдай.

Проте він зауважив, що все може змінитися, якщо президент України Володимир Зеленський побачить його на іншому напрямку, за його словами, він без жодних роздумів погодиться з рішенням президента.


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